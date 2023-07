Polícia Civil de Pau dos Ferros registra duplo homicídio na RN-177

Segundo informações do delegado Carlos Michel, as vítimas, identificadas como Francisco Josivan Martins [FOTO], conhecido como “Nossa de Biré”, e Antônio Pinto Sobrinho, eram irmãos. O primeiro já era conhecido da polícia por participação em homicídios e lesão corporal com uso de arma branca. Um terceiro homem, que seguia com as vítimas, conseguiu escapar sem ferimentos. O delegado Carlos Michel informou que, no momento, vai manter a identidade do terceiro envolvido, bem como a dinâmica do crime, em sigilo, para não atrapalhar as investigações.