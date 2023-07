Pleito de Ezequiel, DP Regional de Currais Novos será concluinda este ano

"A instalação da Delegacia Regional de Currais Novos é um sonho antigo das autoridades da população da região ( também autoridades de segurança). Vai permitir que a cidade disponha dos serviços da Polícia Civil 24 horas por dia. Currais Novos já merecia esse equipamento de segurança", comemorou Ezequiel Ferreira, em visita as obras na companhia da governadora Fátima Bezerra, do prefeito Odon e do secretário de Segurança Coronel Araújo, neste sábado, dia 15 (Foto: João Gilberto)

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB) visitou, neste sábado (15), as obras da Delegacia Regional de Currais Novos, que funcionará no prédio do antigo Centro de Detenção Provisória (CDP), no Centro da cidade.

A reforma e instalação da Delegacia Regional é um pleito antigo de Ezequiel, atendido pela Governadora Fátima Bezerra (PT), no processo de reestruturação da Polícia Civil do Estado.

"A instalação da Delegacia Regional de Currais Novos é um sonho antigo das autoridades da população da região ( também autoridades de segurança). Vai permitir que a cidade disponha dos serviços da Polícia Civil 24 horas por dia. Currais Novos já merecia esse equipamento de segurança", comemorou Ezequiel Ferreira.

Acompanhado da Governadora Fátima Bezerra (PT) e do prefeito de Currais Novos, Odon Junior (PT); do prefeito de Acari, Fernandinho (SDD); Lagoa Nova, Luciano Santos (MDB) e Dr. Thiago (PSDB), Ezequiel Ferreira celebrou também a instalação da sala lilás, que funcionará na Delegacia.

"Com a sala lilás vai ser possível oferecer um serviço especializado, em um lugar adequado, sem exposição, às mulheres vítimas de violência", ressaltou.

As obras da Delegacia Regional de Currais Novos estão em fase final. De acordo com o Governo do Estado, o equipamento de segurança deve ser entregue ainda esse ano.

Em seguida Ezequiel Ferreira prestigiou a 27a edição da Feirinha de Sant'Ana, que tem como tema: É tempo de reencontro.