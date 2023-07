PM reformado é assassinado a tiros enquanto bebia com amigos no município de Itajá. O crime aconteceu na noite deste domingo (16), em um bar localizado no bairro João Leopoldo. A vítima, identificada apenas como Altair, bebia com amigos quando foi surpreendida por criminosos, que chegaram ao local em um veículo, desceram, entraram no estabelecimento e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. O PM foi atingido com tiros na região da barriga, tórax e cabeça, entrando em óbito no local. Outra pessoa, que também foi ferida no tiroteio, foi socorrida e seu estado de saúde é desconhecido.

