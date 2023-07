[COLUNA ESPLANADA] Câmara sedia escancaradamente a bancada dos ex-deputados

[COLUNA ESPLANADA] Eles desfilam orgulhosos com botons de deputados pelos salões do Congresso, sentam às mesas do Cafezinho, entram nos plenários sem incômodo dos seguranças, discutem projetos de seus interesses – ou dos seus contratantes, mas não têm mandatos. A Câmara sedia escancaradamente a bancada dos ex-deputados. São lobistas turbinados, com acesso a áreas restritas e até a reuniões não frequentadas por servidores nas comissões. A CNI contratou os ex-deputados Darcísio Perondi (MDB-RS) e Alexis Fonteyne (Novo-SP). O ruralista Odacir Zonta (PP-SC) atende ao agronegócio. O principal articulador da Frente Parlamentar da Infraestrutura é o ex-deputado Edinho Bez (MDB-SC). Os petistas entraram: Carlito Mers (SC) representa o Sebrae; Virgílio Guimarães (MG) cuida dos interesses de mineradoras e Paulo Delgado (MG) dos comerciantes do Rio de Janeiro.

O lobby dos ex

Eles desfilam orgulhosos com botons de deputados pelos salões do Congresso, sentam às mesas do Cafezinho, entram nos plenários sem incômodo dos seguranças, discutem projetos de seus interesses – ou dos seus contratantes, mas não têm mandatos. A Câmara sedia escancaradamente a bancada dos ex-deputados. São lobistas turbinados, com acesso a áreas restritas e até a reuniões não frequentadas por servidores nas comissões. A CNI contratou os ex-deputados Darcísio Perondi (MDB-RS) e Alexis Fonteyne (Novo-SP). O ruralista Odacir Zonta (PP-SC) atende ao agronegócio. O principal articulador da Frente Parlamentar da Infraestrutura é o ex-deputado Edinho Bez (MDB-SC). Os petistas entraram: Carlito Mers (SC) representa o Sebrae; Virgílio Guimarães (MG) cuida dos interesses de mineradoras e Paulo Delgado (MG) dos comerciantes do Rio de Janeiro.





Ciro vem aí

Depois de amargar mais uma derrota presidencial, o ex-prefeito, ex-governador do Ceará e ex-deputado federal Ciro Gomes articula sua candidatura ao Senado em 2026. Rompido com o irmão, o senador Cid Gomes – por causa do comando do PDT local –, Ciro tem o apoio da direção nacional do partido para a nova empreitada. A conferir.

Cercas & cerco

A CPI do MST na Câmara pode esbarrar no chefe da Casa Civil da Presidência, Rui Costa. Dois deputados federais petistas baianos eleitos, ligados a Rui, estão na mira por motivar invasão de terras durante a campanha eleitoral no Sul do Estado.

Pedras na pista

O novo sistema tributário aprovado na Câmara ainda terá importantes retoques no Senado. Um deles, apontado pelo vice-líder da oposição, deputado Evair de Melo (PP-ES), é o Artigo 19, que mantém até 2032 isenção de impostos estaduais apenas à montadora Jeep em Goiana (PE). A Toyota, de São Paulo, alega desequilíbrio.

Plano$

Após 17 anos parado, o projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos planos de saúde deve ser votado até dezembro. O relator Duarte Junior (PSB-MA) pretende sugerir a criação do Prontuário Único, que obrigará clinicas e hospitais particulares a aceitarem os exames feitos no SUS. Vários planos estão quebrados no Brasil.

Por dentro

O Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), que reúne advogados e atua na consulta pública junto ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, caiu no assédio das big techs. As gigantes do setor chamaram pelo menos 10 advogados do IBRAC para GT criado pelas techs que... auxilia o Governo.

# Chamada Setorial ESG realizada pelo Energy Future vai até o dia 11 de Agosto. # Pederneiras (SP) inaugura consultório veterinário gratuito. # Prazo para se inscrever no Prêmio Educador Nota 10 termina na sexta, 21. # Dados do VGV mostram que setor de imóveis do Nordeste movimentou R$ 15 bilhões nas capitais. # Ed. Globo relança edição ilustrada de 'O Menino Azul', de Cecília Meireles. # Multilog é premiada no ranking das Campeãs da Inovação da revista Amanhã.