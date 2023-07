Mulher de 25 anos é esfaqueada pelo ex-companheiro no município de José da Penha. A tentativa de feminicídio aconteceu no final da tarde deste domingo (16). A vítima (cujo nome iremos preservar) foi atacada em via pública, no bairro Boa Esperança. Ela foi socorrida para a unidade de saúde local e, em seguida, levada para o Hospital Regional de Pau dos Ferros. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Francisco Bezerra de Souza [FOTO], conhecido "Din", de 26 anos, e a motivação seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento. O homem encontra-se foragido e a polícia pede que a população envie qualquer informação que possa ajudar a capturá-lo, por meio do número 181 ou (84) 99618-1756.

Uma mulher de 25 anos, cujo nome será preservado, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, no final da tarde deste domingo (16), no município de José da Penha, na região do alto oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi atacada em via pública, no bairro Boa Esperança, pelo ex-companheiro, que desferiu golpes de faca contra ela.

A motivação do crime seria o fato de o suspeito, identificado como Francisco Bezerra de Souza, conhecido "Din", de 26 anos, não aceitar o fim do relacionamento.

Após o ataque, a jovem ficou caída na rua, com ferimentos na barriga, braços e pernas. Ela foi socorrida para a unidade de saúde local e, em seguida, levada para o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros.

O agressor encontra-se foragido e a polícia pede que a população envie qualquer informação que possa ajudar a capturá-lo, por meio do número 181 ou (84) 99618-1756.