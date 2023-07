Ministro vem ao RN para confirmar ordem de serviço de duplicação da BR-304

Cumprindo agenda de trabalho em Brasília a governadora do RN, Fátima Bezerra se reuniu nesta terça-feira, 18, com o ministro dos Transportes Renan Filho para tratar de obras rodoviárias, construção das defensas da ponte Newton Navarro e dragagem do Rio Potengi em Natal.



O ministro confirmou que vem ao Rio Grande do Norte dia 11 de agosto para anunciar obras importantes como a federalização da BR-226 (trecho Currais Novos-Florânia), ordens de serviço para projetos executivos para duplicação da BR-304 e para restauração e ligação da BR-104 entre os municípios de Jaçanã e Macau, obras de recuperação e manutenção na malha viária no Estado e a liberação do aviso de licitação para construção das defensas da ponte Newton Navarro e dragagem do rio Potengi, na Redinha.



Além disso, o ministro determinou que o diretor geral do Dnit faça visita técnica às obras na Reta Tabajara para que, no dia 11 de agosto, o Governo Federal possa anunciar o prazo para conclusão.



"Volto ao Ministério dos Transportes para dar sequência à uma série de pautas de interesse do Rio Grande do Norte. Tivemos uma audiência extraordinária e o ministro confirmou que vem ao nosso Estado, dia 11 de agosto, anunciar cinco medidas importantíssimas para o Estado que vão permitir fomento à economia com aumento da competitividade, redução de custos, gerando renda, empregos e arrecadação de impostos, além de trazer melhorias e avanços para toda a comunidade portuária", afirmou Fátima Bezerra.



"A governadora do RN vem aqui ao ministério construir a agenda dos transportes em seu Estado. E nós, por orientação do presidente da República, vamos ao Rio Grande do Norte anunciar estes investimentos", afirmou Renan Filho.



Secretário de Infraestrutura do Estado, Gustavo Coelho disse que "são todas obras muito importantes que agora terão andamento. Só temos a comemorar e continuar trabalhando". O deputado federal Fernando Mineiro, que participou da reunião, avaliou como "uma das melhores audiências que já participei, o ministro Renan Filho 'amarrou' os compromissos com os investimentos que serão realizados em nosso estado".



Acompanharam a Governadora além do secretário da SIN e do deputado Fernando Mineiro a assessora especial de Governo, Maria da Guia Dantas e a chefe do escritório de representação no Distrito Federal, Danúblia Régia.