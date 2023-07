PF e IBAMA apreendem objetos para caça ilegal e animais abatidos na região oeste do RN

PF e IBAMA apreendeu objetos para caça ilegal e animais abatidos na região oeste do RN. A Operação Cingulata, que investiga um grupo criminoso voltado para a caça ilegal de animais silvestres de forma recreativa, foi deflagrada nesta terça-feira (18), tendo como alvos os municípios de Martins, Messias Targino e Patu. Três mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os itens apreendidos estão armadilhas, espingardas, munições. Um homem tabmém acabou preso em flagrante no município de Martins, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, deflagrou na manhã desta terça-feira (18), no interior do Rio Grande do Norte, a Operação Cingulata que investiga um grupo criminoso voltado para a caça ilegal de animais silvestres de forma recreativa, com atuação nos municípios de Martins, Messias Targino e Patu, na Região Oeste do estado.

Na ação foram utilizados doze policiais federais e seis fiscais do IBAMA, e cumpridos três mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal da comarca de Pau dos Ferros/RN.

Durante as buscas, restaram apreendidos diversos objetos utilizados para a caça ilegal, dentre eles: armadilhas, espingardas, munições, além de animais abatidos e congelados, e aparelhos celulares, os quais passarão por perícia em busca de mais indícios de crime.

Ainda no decorrer do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um homem acabou preso em flagrante no município de Martins e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

O nome da operação é uma referência à ordem Cingulata de mamíferos desdentados que inclui os tatus existentes nos dias atuais e seus aliados extintos.