Policiais do RN vão auxiliar nas buscas por menina de 8 anos desaparecida em Bananeiras/PB. Ana Sophia Gomes dos Santos, de 8 anos, desapareceu no início da tarde de 4 de julho, do distrito e Roma, na cidade paraibana, após ter pedido à mãe para ir brincar. Ela foi flagrada por câmera de segurança, usando um vestido azul floral, depois não foi mais vista. Desde então, uma força-tarefa foi mobilizada à sua procuda. De acordo com o Portal Correio, de João Pessoa, nesta quinta-feira (20), as buscas recomeçaram e a polícia da Paraíba solicitou apoio de forças policiais do RN e de Pernambuco.

FOTO: REPRODUÇÃO