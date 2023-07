Polícia consegue desarticular último ponto de vendas de drogas da região de Alexandria

O ponto, localizado no município de Pilões, era o último local a resistir às operações de combate ao tráfico de etorpercentes que vem sendo desenvolvido nos últimos meses pela equipe da 76ª Delegacia de Polícia, do município de Alexandria. Um homem identificado como Jandilson Xavier de Paiva foi preso nesta sexta-feira (21), pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram encontradas 17 porções de cocaína, duas máquinas de cartão de crédito, 1640 embalagens de maconha, 19 cartões de débito/crédito, dentre outros objetos.