Novo sistema do CIOSP Mossoró terá reconhecimento automático e bloqueio de trotes. O sistema, próprio do Rio Grande do Norte, foi entregue, nesta sexta-feira (21), à equipe do Ciosp Mossoró. Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do RN e o Instituto Metrópole Digital da UFRN, com financiomaneto do Ministério Público Estadual, o novo softwere evitará o pagamento de altos valores a empresas terceiridas, além de possibilitar a integração de forma rápida e prática de todas as instituições que compõem as forças de segurança estaduais e municipais, sem qualquer custo adicional. A grande novidade do projeto é o reconhecimento automático de números que costumam passar trotes para o Ciosp, sem ocupar um atendente. Estes serão bloqueados por determinado tempo, permanecendo assim a cada reincidência; saiba mais.

Nesta sexta-feira (21) aconteceu a cerimônia de entrega do novo sistema do Centro de Operações Integradas de Segurança Pública (CIOSP) de Mossoró. O softwere já é utilizado em Natal e agora chega para agilizar o atendimento de ocorrências na capital do oeste.

De acordo com o diretor do Ciosp, Coronel Macedo, o novo sistema é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (Sesed/RN) e o Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do RN (IMD/UFRN), produzido por meio de verba fornecida pelo Ministério Público Estadual.

Além de moderno, o softwere evitará o pagamento de altos valores a empresas terceiridas, possibilitando a integração de forma rápida e prática de todas as instituições que compõem as forças de segurança estaduais e municipais, sem qualquer custo adicional.

“Ele traz para o Ciosp Mossoró o que existe de mais moderno no Brasil em materia de sistema de atendimento de suporte de ocorrências. Um software desenvolvido pelo equipe da Sesed, em parceria com o IMD e financiado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, que vai proporcionar segurança e agilidade no registro e despacho das ocorrências para a sociedade. Vai garantir integração com aplicativos, com sistemas já existentes. Enfim, uma plataforma tecnológica que vai dar qualidade no atendimento”, explicou o Coronel Macedo.





A grande novidade do projeto é o reconhecimento automático de números que costumam passar trotes para o Ciosp, sem ocupar um atendente. Estes serão bloqueados por determinado tempo, permanecendo assim a cada reincidência.

“Isso é uma coisa pioneira aqui no nosso estado, que ganhou destaque em todo o país, visto que não será mais um trabalho manual. Aqueles números costumam passar trotes para o Ciosp, serão identificados automaticamente pelo sitema e direcionados para ouvir uma gravação, informando que ficará bloqueado por uns dias. Passado esse tempo, ele é liberado. Caso reincida, o sistema já direciona novamente e o processo se repete”, explicou o diretor.

O professor Frederico Araujo, do IMD, contou que já exsite uma parceria consolidada entre a universidade e a Sesed, voltada ao desenvolvimento de soluções para a seguranç pública. Neste convênio, os estudantes vão para a secretaria, bem como policiais vão para os laboratórios para trabalharesm juntos nessas soluções.





Todo esse trabalho só foi possível graças a uma verba destinada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, no valor de aproximadamente R$ 600 mil. De acordo com o procurador do Trabalho, Gledson Gadelhas, esses recursos advém de condenações trabalhistas na região de Mossoró.

“Nós fizemos um conjunto de condenações e separados esses valores para serem aplicados em favor da própria sociedade”, explicou o procurador, afirmando que procurou o MPRN para saber onde seria melhor aplicada essa verba, que acabou sendo destinada ao projeto “Transformando Destinos”.





Elaine Cardoso, procuradora geral de justiça do RN, afirmou que a implantação dessa etapa do projeto trás convicção dos resultados importantes que essa tecnologia vai proporcionar à população, visto que o “Transformando Destinos” tem por finalidade contruibuir na prevenção do uso de drogras, que acaba disseminando a violência no estado.

“Essa interação dos sistemas que fazem o monitoramento de segurança, ela pode gerar uma ação mais rápida e mais efetiva e é isso que se quer. Não só agir no combate, mas também na prevenção e na ação imediata e oportuna, com cada um dos órgãos agindo numa ação colaborativa para que essas atuações possam ser cada vez mais efetivas.





O novo sistema já está em pleno funcionamento desde esta quinta-feira (20), para atendimento rápido e prático à população.