2ª CIPRv concede comenda a personalidades que contribuem para o trabalho de policiamento rodoviário. De acordo com o Major Emerson, comandante da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviária, a comenda “Amigos da 2ª CIPRv” é concedida a personalidades públicas e privadas, autoridades civis e militares, que contribuem para as atividades desenvolvidas pela Companhia. O evento de entrega das comendas aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), na sede da 2ª CIPRV, em Mossoró.

Na manhã desta sexta-feira (21) o comandate da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviária (2ª CIPRv), Major Emerson, realizou a solenidade de entrega da comenda “Amigos da 2ª CIPRv”.

O evento aconteceu na sede da Companhia, em Mossoró, autoridades municipais e estaduais, empresários e policiais que atuam na unidade.

De acordo com o Major Emerson, a comenda “Amigos da 2ª CIPRv” é concedida a personalidades públicas e privadas, autoridades civis e militares, que contribuem para as atividades desenvolvidas pela Companhia.

“Gratidão, primeiramente, a Deus, por Ele ter proporcionado essa oportunidade de estar convivêndo com essas pessoas, pessoas importantes pra nossa instituição, pessoas importantes para a segurança pública da cidade de Mossoró, do Estado do Rio Grande do Norte, então nós como comandantes de uma unidades, com a presença do Coronel Castelo Branco, comandante do CPRE, nós temos o dever, a obrigada e a honra de agradecer a cada um que contribui para nossa instituição, Polícia Militar, e para a segurança pública de uma maneira geral”, disse o Major Emerson.

Já o Coronel Castelo Branco, que além de comandante do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, também foi agraciado com a comenda, afirmou que é uma honra receber em “sua casa”, pessoas que, direta e indiretamente, contribuem com o serviço do policial rodoviário estadual.

“Nós sabemos que o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual é uma unidades especializadas que faz a prevenção das nossas rodovias estaduais e, também, nas cidades, e quando a gente conta com a ajuda da população, isso é muito importante pra gente. Nada mais justo que nós façamos uma singela homenagem para todos. Agradecemos a cooperação”.

O Tenente-Coronel Inavan Lopes também foi um dos homenageados. Ele, que é do corpo médico da Polícia Militar e diretor do Hospital da PM, em Mossoró, afirmou que a homenagem representa o reconhecimento do trabalho que ele e sua equipe vem realizando na cidade.

“Isso é muito bom porque reflete, realmente, o reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo durante todos esses anos e isso é muito importante para a nossa instituição, para a polícia militar e também para a diretoria de saúde da polícia militar”.

Entre os empresários homenageados, estava Marcelo Conrado, da Casanova Construção. A empresa dele foi fundamental para a realização da parceria público-privada, que viabilizou a construção do novo posto policial na RN-117, saída de Mossoró para Governador Dix-Sept Rosado, um espaço amplo e com condições dignas para que os policiais pudessem atuar com segurança.

“É uma satisfação receber esse reconhecimento. A gente fez um trabalho em parceria com eles. Tenho muita gratidão à polícia, pelo trabalho que eles fazem pela sociedade, mas também posso testemunhar a seriedade com que eles conduziram o processo da base da polícia, ali na RN-117. De mãos dadas a gente traçou aquela base, fizemos uma base que hoje é modelo no estado, a polícia reconhece isso como um grande trabalho e a gente fica feliz em saber que esse trabalho tem dado os resultados que a gente tanto esperava”, disse o empresário.

Além dos já citados, também receberam a homenagem:

- O presidente sindilojasMichelson Frota, presidente do Sindilojas

- José Ivanilson Alves de Oliveira, deputado estadual

- Emerson Linhares, diretor da Ciretran em Mossoró

- Narciso Ferreira Souto Filho

- Stênio Max, presidente do CDL Mossoró

- Marcel Federick Duarte, do Sinduscon

- Einstein Preston Cordeiro Leite, da EPF Construções

- Wilson Costa fernandes Júnior, Assessor Especial I da Prefeitura de Mossoró