Militar do Exército morre atropelado por um carro desgovernado na BR-226, em Jucurutu. Marcelo Vitor Lopes de Oliveira Filho, de apenas 20 anos, estava atuando na sinalização de “pare e siga”, utilizada para controlar o fluxo durante as obras que estão sendo realizadas na via. Por volta das 9h desta sexta-feira (21), um motorista teria desobedecido o sinal de parada, perdeu o controle do veículo, colidiu em uma máquina e, após rodar na pista, atropelou o militar. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele recebeu um auto de prisão em flagrante e deverá ser autuado por homicídio culposo.

Um jovem identificado como Marcelo Vitor Lopes de Oliveira Filho, de apenas 20 anos, militar do Exército brasileiro, perdeu a vida após ser atropelado por um carro desgovernado, nesta sexta-feira (21).

O caso aconteceu por volta das 9h, na BR-226, na autura do município de Jucurutu. O rapaz estava atuando na sinalização de “pare e siga”, utilizada para controlar o fluxo durante as obras que estão sendo realizadas na via.

Um motorista teria desobedecido o sinal de parada, perdeu o controle do veículo, colidiu em uma máquina e, após rodar na pista, atropelou o militar, que morreu no local.

O condutor do veículo também ficou ferido. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

A polícia ainda informou que um auto de prisão em flagrante deverá ser lavrado contra ele, após o atendimento médico, por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele recebeu um auto de prisão em flagrante e deverá ser autuado por homicídio culposo.

As causas do acidente deverão ser determinadas após perícia do Itep.