Mulher tenta furtar picanhas de supermercado escondendo as peças em carrinho com bebê de 11 dias. A suspeita, cujo nome não foi divulgado pelo delegado Luís Antônio, da Delegacia de Plantão, foi presa neste final de semana, em um supermecado localizado no bairro Doze Anos, no momento em que tentava deixar o local levando 6 peças de picanha, avaliadas em cerca de R$ 700. A mulher estava com um bebê de apenas 11 dias, tendo colocado as peças rodeando a criança, dentro do carrinho de transporte. Ela foi autuada em flagrante por furto e arbritrada uma fiança no valor de R$ 500, paga por meio de um advogado. O delegado acredita que alguém se sensibilizou com a situação do bebê, que seria separado da mãe, e acabou pagando a fiança.

FOTO: REPRODUÇÃO/ILUSTRATIVA