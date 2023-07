Paraibano é executado a tiros no muncípio de Patu; suspeito estava sozinho e fugiu em uma moto. De acordo com informações da polícia militar, a vítima, identificada como João da Silva Ribeiro, conhecido como “Manoel de Rita Furada”, de 36 anos, estava na calçada de uma residência, próximo à academia de Bezinha, no bairro Nova Patu, quando foi surpreendido pelo atirador. O suspeito efetuou vários disparos contra João. Após a vítima cair no chão, o atirador ainda efetuou outros disparos contra ela. Segundo a PM, João não tinha antecedentes e era tido como uma pessoa trabalhadora. A PM também informou ao MOSSORÓ HOJE que fez diligências à procura do suspeito, inclusive entrando em contato a polícia de cidades vizinhas, mas não obteve sucesso.

O paraibano João da Silva Ribeiro, conhecido como “Manoel de Rita Furada”, de 36 anos, foi assassnado a tiros, no final da manhã desta segunda-feira (24), no município de Patu, na região oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava na calçada de uma residência, próximo à academia de Bezinha, no bairro Nova Patu, quando foi surpreendido pelo atirador.

O suspeito chegou sozinho, em uma moticicleta e efetuou vários disparos contra João. Após a vítima cair no chão, o atirador ainda efetuou outros disparos contra ela. Em seguida, fugiu com destino ignorado.

Populares não souberam informar as características do suspeito, apenas que estava sozinho na moto e usava capacete.

A PM ainda informou ao MOSSORÓ HOJE que fez diligências à procura do suspeito e também tentou contato com as cidades vizinhas, para tentar buscar nas cidades alguém chegando em atitude suspeita, mas não obteve sucesso.

O Instituto Técnic-Cietífico de Perícia de Pau dos Ferros foi acionado para remover o corpo e periciar o local do crime.

Sabe-se que João da Silva não tinha antecedentes criminais e era considerado como uma pessoa trabalhadora. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil de Patu.