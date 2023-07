Homem é preso pelo crime de tráfico de drogas no município de Tibau. A prisão em flagrante de Mikael Lima Jacinto aconteceu na manhã desta terça-feira (25). Contra ele, havia um extrato de disque-denúncia, que motivou o pedido para um mandado de busca e apreensão nas casas onde o supeito, supostamente, exercia atividade criminosa. Ao realizarem as buscas, os policiais encontraram com o Mikael drogas e apetrechos para o tráfico, além de câmeras de monitoramento instaladas ao longo da rua onde situam-se as casas investigadas.

A polícia civil prendeu, na manhã desta terça-feira, Mikael Lima Jacinto, suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas, no município de Tibau.

A prisão em flagrante foi realizada durante uma operação conjunta, deflagrada pelas equipes da 44° DP (Tibau/Grossos) e 42ª DP (Areia Branca/Porto do Mangue), com apoio da DIVPOE - Divisão de Polícia Civil do Oeste.

Contra o homem, havia um extrato de disque-denúncia, contendo informações sobre práticas delituosas, que motivou o pedido para um mandado de busca e apreensão nas casas onde o supeito, supostamente, exercia atividade criminosa.

De acordo com as investigações, Mikael fazia uso dos imóveis como meio empregado para o crime. Em sua posse foram encontrados e apreendidos vasto material ilícito e apetrechos para o tráfico, além de câmeras de monitoramento instaladas ao longo da rua onde situam-se as casas investigadas.

Após a prisão ele foi levado para a sede da 44° DP, em Tibau, onde foi ouvido e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exame de corpo de delito, antes de ser encaminhado à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça.

DISQUE DENÚNCIA

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações por meio das denúncias anônimas, através do disque denúncia, do número de telefone e WhatsApp Disque Denúncia: 84 - 98136-6735 ou 84-99426-3401 (ambos de Areia Branca), ou pelo 181 da polícia civil, com garantia de sigilo absoluto.