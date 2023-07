Homem que agrediu o prefeito de Florânia a pauladas é preso em Tenente Laurentino Cruz. A prisão de Ailton Queiroz aconteceu por volta das 19h desta segunda-feira (24). Contra ele havia uma mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal e roubo. No domingo (23), ele teria agredido a pauladas o prefeito do município de Florânia, Saint-Clay Alcântara, durante uma visita que o gestor fazia às obras de um calçamento. Em seguida, o suspeito teria fugido levando o celular do prefeito. O delegado responsável pelas investigações informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que as investigações sobre o caso continuam, pode haver, no decorrer do processo, mudança na capitulação penal a qual o agressor foi enquadrado.

O homem que agrediu a pauladas o prefeito de Florânia, Saint-Clay Alcântara, foi preso por vola das 19h desta segunda-feira (24), no município de Tenente Laurentino Cruz.

Ailton Queiroz desferiu golpes com uma viga de madeira contra a cabeça da vítima, no momento em que ela fazia uma visita, juntamente com correligionários, às obras do calçamento de uma rua do município, no final da tarde do domingo (23).

Saint-Clay foi socorrido para a unidade de saúde local, mas sem risco de morte. Após a agressão, o agreesor teria fugido levando o celular do prefeito. Desde então, ele vinha sendo procurado pela polícia militar.

O delegado responsável pelas investigações informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que foi instaurado um inquérito para apurar suposto crime de lesão corporal e de roubo. Em seguida, o delegado representou pela prisão preventiva do investigado e o judiciário expediu o mandado de prisão, na tarde de ontem.

Ailton foi encontrado pela polícia militar, na companhia de um advogado e teria apresentado resistência ao mandado de prisão preventiva.

Ainda segundo o delegado, as investigações sobre o caso continuam, pode haver, no decorrer do processo, mudança na capitulação penal a qual o agressor foi enquadrado. Até o momento, ele está preso preventivamente pelo crime de lesão corportal e não por tentativa de homicídio.