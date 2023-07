PMM solicita ao Governo do RN pagamento de dívidas acumuladas superiores a R$ 90 milhões. O valor é referente a débitos relacionados a tributos e repasses voltados à área da saúde. Segundo a Prefeitura de Mossoró, a dívida no tocante ao ICMS é de R$ 67.249.245,32. Referente ao IPVA, a dívida chega a R$ 11.052.250,07. Já no âmbito da saúde, o total é de R$ 11.867.781,38, referente a repasses voltados a prestadores de serviços hospitalares (Apamim, Cardiodiagnóstico e Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer). Também na área da saúde, o Estado deve ao Município de Mossoró o valor de e R$ 715.687,70 referente a repasses da Farmácia Básica.

FOTO: CEZAR ALVES