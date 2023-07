Polícia prende suspeito de cometer assassinato em meio a Festa de Sant’ana, em Currais Novos

A prisão do suspeito, cujo nome não foi divulgado, aconteceu por volta das 5h desta quarta-feira (26). O crime aconteceu durante a madrugada, no Pavilhão da Festa de Sant’Ana, em Currais Novos. A vítima, Lucas Denis de Araújo, foi atingido na região da cabeça e ainda chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo. O crime aconteceu no meio da multidão, no momento em que se apresentavam os cantores, Raí, Zezo e Luan Estilizado. Imagens gravadas por celulares dos participantes da festa, mostram que os cantore, ao perceberem o que havia acontecido, param o show e saíram correndo do palco. De acordo com o delegado Paulo Ferreira, de Currais Novos, a motivação do crime teria sido uma discussão que o suspeito teve com a vítima no primeiro dia de evento.