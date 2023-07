Suspeito de tentar aplicar golpe no Banco do Brasil de Serra do Mel é preso polícia civil. O homem, de 59 anos, foi preso nesta quarta-feira (26), após apresentar documentação falsa à equipe do banco, com a finalidade de abrir uma conta corrente e adquirir um consórcio de uma motocicleta. Na ocasião, os funcionários desconfiaram e acionaram a Polícia Civil. Assim que confrontaram as informações, os policiais constataram que o suspeito é investigado por fazer diversos empréstimos no município de Areia Branca e em outras cidades do RN, além de cidades do estado do Ceará.

Policiais civis da Delegacia da 43º DP, em Serra do Mel, efetuaram a prisão em flagrante, de um homem, de 59 anos, nesta quarta-feira (26), suspeito de praticar o crime de tentativa de estelionato.

De acordo com as investigações, o suspeito foi até a agência do Banco do Brasil, no município de Serra do Mel, e apresentou documentos falsos com a finalidade de abrir uma conta corrente e adquirir um consórcio de uma motocicleta.

Na ocasião, os funcionários desconfiaram do autor e acionaram a Polícia Civil. Assim que confrontaram as informações, os policiais constataram que o suspeito é investigado por fazer diversos empréstimos no município de Areia Branca e em outras cidades do RN, além de cidades do estado do Ceará.

O delegado Paulo Torres informou que o suspeito estava hospedado na cidade de Fortaleza, ontem (25), e teria vindo ao RN apenas praticar o golpe.

O homem foi autuado em flagrante delito por tentativa de estelionato e encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.