Idoso é assassinado a tiros após ter casa invadida no município de Luís Gomes

Um idoso de 60 anos, identificado como Benício Ferreira Feitoza, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (26), no município de Luís Gomes, região do alto oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da polícia civil, por volta das 7h30, a vítima estava em casa, localizada no bairro Sol Nascente, acompanhada da esposa, quando um suspeito armado invadiu o local e desferiu 4 disparos de revólver calibre .38 contra ela.

Há cerca de 3 meses o homem já tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Na época, Benício disse à polícia que tinha cometido um homicídio há 30 anos, mas não havia nenhuma ameaça contra ele por parte da família da vítima.

O corpo dele foi removido para exames na sede do Itep de Pau do Ferros. O delegado Hércules Freitas informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que já instaurou o inquérito para investigar o caso.

Ele irá ouvir familiares da vítima e afirmou que a equipe de investigação da DP de Luís Gomes está realizando diligências em busca do suspeito.