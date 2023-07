Com mais uma parcela do reajuste pago, o professor que ganha menos em Mossoró recebe R$ 5.164,32

Ainda este ano, um novo percentual do acordo será concedido aos professores de 33,67% no ano de 2022, fazendo com que o menor valor pago a um professor de carreira em Mossoró chegue, em novembro de 2023, a R$ 5.338,87, acima do piso nacional do magistério, que é de R$ R$ 4.420,55

A Prefeitura de Mossoró efetuou nesta sexta-feira (28) o pagamento de mais um percentual do reajuste histórico de 33,67% concedido aos professores da Rede Municipal de Ensino, a partir de acordo firmado em 2022 com a categoria.

Com o repasse, o menor salário pago aos docentes que integram a carreira chega a R$ 5.164,32, acima do piso nacional, que é de R$ 4.420,55. Ainda este ano, um novo percentual do acordo será concedido, fazendo com que o piso em Mossoró chegue, em novembro, a R$ 5.338,87.

O valor referente a julho foi transferido junto com o valor da folha do mês, o que comprova que a política de valorização dos servidores públicos municipais de Mossoró se consolida cada vez mais, com novas conquistas e a garantia de direitos da categoria, como, por exemplo, a concessão e pagamento de anuênios, entre outros.

SALÁRIOS PAGOS DE FORMA ANTECIPADA

A Prefeitura de Mossoró antecipou o pagamento dos salários de julho para esta sexta-feira (28). A antecipação reafirma o compromisso da administração municipal com os servidores.

A folha de julho representa mais de R$ 22 milhões em recursos, que beneficiam a economia da cidade. A Prefeitura desenvolve amplo trabalho, com o objetivo permanente de assegurar o pagamento salarial em dia.

Educação em Mossoró

O município de Mossoró tem 95 escolas, que no início de 2021, foram entregues a atual gestão com sérios problemas, sendo necessário fazer um trabalho emergencial, segundo a secretária Hubeônia Alencar, para ter as condições mínimas de aulas em algumas delas. Dentro da proposta de restauração das escolas, o prefeito Allyson Bezerra disse que vai reformar e climatizar todas as 95 escolas do município. Neste trabalho, pelo menos 20 já passaram pelo processo de reforma e climatização. Outras estão em obras!