Motorista condenado pela morte de Mércia Freire sai da prisão e é raptado por encapuzados

Após cumprir quase 8 anos de uma pena de 20 anos de prisão por matar a dona de casa Mércia Freire Mendonça, a época com 32 anos, e tentar contra a vida de Paula Dayana Freire Mendonça, crimes estes ocorridos no dia 4 de outubro de 2015, o motorista a Antônio Marcos Soares Nogueira recebeu o benefício da Justiça para passar a cumprir o restante da pena semi-aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Entretanto, no dia que saiu do presídio, foi raptado.

O rapto aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28, e o Boletim de Ocorrência foi feito na manhã deste sábado, 29, na Delegacia de Plantão, do Grande Alto São Manoel. Familiares relataram no documento que Antônio Marcos estava se deslocando na garupa de uma moto, quando teria sido abordado por homens encapuzados num carro que o levaram à força.

Apesar das diligências, o preso de justiça não foi localizado.

Antônio Marcos, quando foi condenado, contou a Justiça, que apareceu um conflito com a vinha Paula Dayana, com quem ele disse que teria tido um caso com ela. Depois que a mulher dele descobriu, ele teria encerrado o namoro às escondidas, dando início do atrito entre as partes. Ele narrou ao juiz Claudio Mendes Junior que as vizinhas atiravam pedras no telhado da casa dele e também não o deixavam em paz, nem ele e nem a esposa dele.





Também durante o julgamento, Paula Dayana prestou depoimento e contou a sua versão dos fatos. Segundo ela, as já vinham sendo ameaçadas pelo réu. “Já tinha dado parte dele três vezes”, diz Paula Dayana. No dia do crime, Mércia Freire se preparava para mais uma vez ir à delegacia registrar outro boletim de ocorrência contra Antônio Marcos. Foi morta antes.

Antônio Marcos, que após matar Mércia Freire e tentar contra a vida de Paula Dayana, fugiu de Mossoró. Teve a prisão preventiva decretada e tempos depois foi preso na cidade de Porto do Mangue e sendo levado ao banco dos réus em junho de 2016. Desde então, ficou preso, em regime fechado, para o cumprimento dos 20 anos de prisão conforme a Lei.