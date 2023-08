Comerciantes não poderão vender bebidas em recipiente de vidro na Festa do Bode 2023. A proibição consta no Decreto Nº 6.866, de 27 de julho de 2023. A medida valerá para o perímetro do Parque Armando Buá, local que acontece o evento, e adjacências. O descumprimento da regra poderá acarretar em multa que varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil. De acordo com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira, a medida visa garantir a segurança dos participantes do evento. A 23ª edição da Festa do Bode ocorrerá de 10 a 13 de agosto.

O Decreto Municipal nº 6.866, de 27 de julho de 2023, proíbe a venda de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro no local de realização da Festa do Bode 2023. O documento está publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

A medida valerá para o perímetro do Parque Armando Buá, local que acontece o evento, e adjacências. A 23ª edição da Festa do Bode ocorrerá de 10 a 13 de agosto.

Durante o período da festa “fica expressamente proibida a posse, a distribuição e a comercialização de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro, como garrafas, copos e similares”.

O descumprimento da regra poderá acarretar em multa que varia de R$ 5 mil a R$ 10 mil, a depender de quem a descumpriu. Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado.

De acordo com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Faviano Moreira, a medida visa garantir a segurança dos participantes do evento.

“Todas as recomendações na Festa do Bode é sempre no sentido de favorecer a segurança de quem vai trabalhar ou curtir o evento é para que a festa ocorra com muita paz, tranquilidade e, principalmente, garantindo o bem-estar estar de quem está participando do evento”, disse o titular da Seadru.

Confira AQUI a íntegra do decreto.