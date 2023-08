Mulher é agredida a pauladas pelo marido, na zona rural do município de Mossoró. O caso aconteceu neste domingo (30), no Sítio Bom Destino, na região da Alagoinha. A vítima estava em casa, acompanhada de outro homem, quando o marido dela, identificado como José Augusto Oliveira da Fonseca, voltou do trabalho. Ao ver os dois, ele se armou com um pedaço de madeira e agrediu a esposa. Uma viatura da PM foi acionada e levou o suspeito para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. A mulher teve um ferimento na cabeça e, após ser atendida na UPA, prestou seu depoimento. Ela afirmou ao delegado Renato Oliveira que não estava acontecendo nada entre ela e o outro homem e que a agressão teria sido fruto do ciúmes do marido.

FOTO: REPRODUÇÃO