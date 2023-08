Atropelamento com vítima fatal é registrado na BR-304, próximo à rodoviária de Mossoró. O acidente aconteceu na noite do sábado (29). Júlio César da Silva, 52 anos, teria tentado atravessar a pista, em frente ao antigo Hotel Ouro Negro, quando foi colhido por um veículo tipo Ford Fiesta. Ele morreu na hora. O condutor do veículo permaneceu no local e acionou as autoridades. Ele informou aos policiais que a vítima apareceu de vez na pista e não deu tempo de frear. No local, a velocidade permitida é de 80 km, não possui passarelas, além de não também não ser iluminado, o que facilita a ocorrência de acidentes.

Um acidente do tipo atropelamento terminou com uma pessoa morta, no início da noite do sábado (29), no no km 38 da BR 304, em Mossoró, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal.

A vítima foi identificada como Júlio César da Silva, 52 anos. Ele teria tentado atravessar a pista, em frente ao antigo Hotel Ouro Negro, quando foi colhido por um veículo tipo Ford Fiesta.

Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima já estava em óbito. O condutor do veículo permaneceu no local e acionou as autoridades.

Ele informou aos policiais que a vítima apareceu de vez na pista e não deu tempo de frear. No local, a velocidade permitida é de 80 km, não possui passarelas, além de não também não ser iluminado, o que facilita a ocorrência de acidentes.

O Itep foi acionado para periciar o local e remover o corpo de Júlio César para exames. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.