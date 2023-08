Defur recupera aparelhos celulares avaliados em R$ 16 mil, em Mossoró. Em mais uma fase da Operação “Radar” realizada entre os dias 24 e 28 de julho, a polícia civil conseguiu recuperar, na cidade de Mossoró, seis aparelhos celulares frutos de furto ou roubo. Os equipamentos já foram devolvidos aos proprietários. As pessoas com as quais os celulares foram encontrados foram autuadas por receptação culposa, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e vão responder em liberdade. O Delegado Paulo Torres reforça que comprar celular roubado é crime e alerta para que as pessoas verifiquem sempre a procedência.

A Polícia Civil de Mossoró, por meio da equipe da Delegacia de Furtos e Roubos (Defur), conseguiu recuperar mais 6 celulares frutos de furto ou roubo na cidade. Os celulares já foram devolvidos aos proprietários.

Os aparelhos, avaliados em R$ 16 mil, foram recuperados em mais uma fase da Operação “Radar”, realizada entre os dias 24 e 28 de julho, por meio da qual a Defur vem realizando rastreios de equipamentos na região.

O delegado Paulo Torres, lembrou da importância de registrar o Boletim de Ocorrência após ser vítima de um crime e lembrar de sempre fornecer à polícia o número do IMEI do aparelho, visto que somente através dele será possível rastreá-lo.

“A gente notifica a operadora, a operadora responde pra gente e nós vamos atrás desse telefone que está inserido no novo cadastro dessa pessoa [que está com o aparelho]”, explicou o delegado.

As pessoas com as quais os celulares foram encontrados foram autuadas por receptação culposa, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e vão responder em liberdade.

O Delegado Paulo Torres ainda reforçou que comprar celular roubado é crime e alerta para que as pessoas verifiquem sempre a procedência antes de adquirir o bem.

As investigações seguem no sentido de identificar os criminosos e se as pessoas que estavam com os celulares tiveram envolvimento direto no crime.