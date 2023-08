Comandante do 12º Batalhão da PM fala sobre esquema de segurança para a Festa do Bode. O evento, promovido pelo município de Mossoró, acontecerá de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá, no Costa e Silva, área de atuação dos policiais militares do 12º Batalhão. O comandante, Tenente-Coronel Andrelino, diz que o evento contará com um efetivo de cerca de 70 policiais por noite, número que também inclui PMs do 2ª BPM, que irão prestar apoio na operação. Assim como aconteceu no MCJ, haverá todo um trabalho integrado entre as forças de segurança, com revistas, rondas ostensivas e fiscalizações, para garantir a tranquilidade dos participantes.

O Tenente-Coronel Andrelino, comandante 12º Batalhão da Polícia Militar, falou sobre a atuação da PM durante a Festa do Bode 2023. O evento, promovido pelo município de Mossoró, acontecerá de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá, no Costa e Silva, área de atuação dos policiais militares do 12º Batalhão.

De acordo com o comandante, cerca de 70 policiais estão atuando em cada noite de evento, entre serviço normal e escala extra. O número já inclui PMs do Grupo de Operações Táticas (GTO) do 2ª BPM, que irão prestar apoio na operação.

TC Andrelino explica que, no local da festa, será fixada uma Viatura Master, utilizada para eventos, durante todos os dias, a partir das 7h da manhã. À noite, durante os shows musicais, o efetivo será ampliado.

“Está tudo organizado para que a população vá curtir a Festa do Bode, como em todos os anos, de forma coesa e tranquila”, disse.

Assim como aconteceu no Mossoró Cidade Junina, haverá todo um trabalho integrado entre as forças de segurança, com revistas, rondas ostensivas e fiscalizações, para garantir a tranquilidade dos participantes.

Como o Parque Armando Buá é localizado nas proximidades de uma BR, o policiamento ainda conta com o apoio da Polícia Rodoviária, que fará a fiscalização da Lei Seca nas vias federais, bem como de veículos que estejam em desacordo com a lei.

“Nós contamos também com o apoio da PRF, o delegado Rodrigo, que muito nos apoia, vai está com todo seu aparato na fiscalização. Então malfeitores que tenham má intenção de ir pra festa, fiquem ligados que vão estar sendo recepcionados na BR, pela PRF. E na na lateral esquerda, que liga à Leste-Oeste, nós contaremos com a guarda municipal de trânsito e também com o trânsito estadual. O Major Emerson já foi contactado para fechar o cerco na festa, para que nada aconteça e o cidadão mossoroense vá curtir uma festa tranquila”, disse o comandante.