Sucesso do Festival Gastronômico de Tibau abre caminho para crescimento do evento

O II Festival Gastronômico de Tibau revelou-se um evento de destaque para a região, com a segunda edição superando em números o primeiro. Com a participação de turistas e empreendedores vindos de diferentes localidades, destacando Tibau como um destino gastronômico atraente para visitantes de diversas partes do Brasil nos dias dias 28, 29 e 30.

Os visitantes vieram de diversas cidades, como Mossoró, Baraúnas, e até mesmo Aracati entre outras do Ceará, e os temperos que compuseram os servidos nos estandes durante a festa, agradaram o paladar de todos os que passaram para apreciar a culinária tibauense, além de toda a organização do evento, que incluiu atrações musicais de grande nome, como Waldonys, e opções de entretenimento para todas as idades, ter gerado bastante comentários positivos dentro e fora das redes.

Durante o último dia de festival foi marcado pelo tão esperado concurso gastronômico que envolveu 3 categorias, a de restaurante com 3 colocados, com o Restaurante Beach Sea em primeiro, seguido do Bamburg

e em terceiro o Boutique da Carne. Na categoria de melhor lanchonete, os premiados foram a Tenente Parrilla e novamente, Bamburg. Por fim, na categoria de doceria, foram premiadas a Doce Encanto seguida da Delícias da Taty.

As expectativas para uma terceira edição, se fazem ainda maiores com o grande sucesso da edição de 2023, o evento cresceu e amadureceu o conceito de seu primeiro acontecimento e tem grande potencial para se tornar cada vez maior.