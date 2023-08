RN garante R$ 25 milhões do Governo Federal para realizar estudos de reaproveitamento das águas. O secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Paulo Varella, que acompanhou a governadora Fátima Bezerra na audiência com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, definiu a pauta como uma iniciativa importantíssima, pois olha para o futuro. “É um olhar para os próximos 4, 16, 30 anos, apostando nos grandes projetos que poderão vir daí. É um passo importante, e já ficou garantido que o convênio pode ser celebrado”, comemorou Varella. De acordo com o secretário da SEMARH, os estudos vão garantir o aproveitamento econômico das águas do São Francisco e da Barragem de Oiticica.

O governo federal assegurou recursos no valor de R$ 25 milhões destinado a um convênio para realização de estudos de reaproveitamento das águas do RN, principalmente com a chegada da transposição. O secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Paulo Varella, que acompanhou a governadora Fátima Bezerra na audiência com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, definiu a pauta como uma iniciativa importantíssima, pois olha para o futuro.

“É um olhar para os próximos 4, 16, 30 anos, apostando nos grandes projetos que poderão vir daí. É um passo importante, e já ficou garantido que o convênio pode ser celebrado”, comemorou Varella. De acordo com o secretário da SEMARH, os estudos vão garantir o aproveitamento econômico das águas do São Francisco e da Barragem de Oiticica.

No encontro, realizado nesta terça-feira (01) no gabinete do ministro, em Brasília/DF, a governadora também garantiu o fluxo financeiro para a continuidade das obras de Oiticica juntamente com o Departamento Nacional de Obras Contra às Secas (DNOCS).

Ficou acertado que as obras da Barragem Passagem das Traíras serão retomadas neste mês de agosto. “Essa é uma garantia importante para que as obras possam estar totalmente concluídas até o final do ano”, afirmou Varella. O ministro Waldez também garantiu recursos para a retomada das obras do Projeto Seridó.

O Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) também foi tema do encontro, que contou com a participação de representantes dos governos de Pernambuco, do Ceará e da Paraíba. Ficou definido que será assinado um acordo federativo, no qual os quatro estados se comprometem a enviar para as suas respectivas Assembleias Legislativas, o pedido de aprovação da assinatura do contrato para iniciar a operação do PISF até março de 2024.

No dia 23 de agosto, o ministro Waldez Góes virá a Natal cumprir duas agendas: visitas ao complexo Oiticica e à Passagem das Traíras e participação no 25° Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), que será realizado na capital potiguar, de 21 a 25 de agosto.