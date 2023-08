Cosern reforça cuidados com podas de árvores devido a temporada de ventos mais fortes

Cosern reforça cuidados com podas de árvores próximas à rede elétrica devido a temporada de ventos mais fortes. De acordo com a Companhia, o mês de agosto é conhecido pela intensidade de ventos, o que aumenta o número de objetos e galhos de árvores que entram em contato com a rede de distribuição de energia elétrica de forma acidental e que podem causar interrupções no fornecimento de energia. De janeiro a julho deste ano, a Neoenergia Cosern registrou 2.455 ocorrências dessa natureza. Em todo o estado, 67% dos cerca de 22 mil quilômetros de cabos nus que atravessavam ou estavam perto de copas de árvores foram substituídos por um mais novo, do tipo multiplexado (ou protegido).

FOTO: DIVULGAÇÃO/NEOENERGIA COSERN