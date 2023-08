[COLUNA ESPLANADA] O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer antecipar a conclusão da proposta do Governo que define o modelo de incentivo para a transição energética das empresas. Tem feito reuniões frequentes com os colegas Marina Silva (Meio Ambiente), Geraldo Alckmin (Indústria & Comércio) e Rui Costa (Casa Civil), para desenhar o novo arcabouço jurídico para a economia verde.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

Com Leonel Rocha, Walmor Parente, Carolina Freitas e Tom Camilo





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2023 - Nº 3.668

Cegueira no Conselhão

Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), que foi acusado pelo MPF por ter desviado recursos na compra de ambulâncias, acaba de ser nomeado no Conselhão do Governo Federal como coordenador de comissão temática. O ICL presidido por quem o MPF nomeou “sanguessuga” é apenas mais um dos tentáculos do todo poderoso Rubens Ometto. Duas perguntas ficam no ar: Como a Presidência da República nomeia coordenador um ex-deputado que não explica os depósitos realizados na conta da esposa pelo líder da quadrilha que desviava verbas na compra de ambulância? E como a Presidência nomeia um funcionário de Ometto, o qual vem tentando, a todo custo, junto aos grandes acionistas da Vale, enfraquecer a posição do Governo na gestão da companhia?

Meta sobre meta

A proposta de Simone Tebet de criar metas no Plano Plurianual (PPA) para colegas de ministérios parece por ora saudade de um holofote. Nada está certo ainda. A Coluna consultou a assessoria do Planejamento para perguntar quais serão estas metas: “ainda estão sendo definidas”. E avisaram que a própria ministra vai se colocar uma meta na mesa. A conferir.

Comitê da energia

Aumento real

Relator da MP editada pelo presidente Lula da Silva e que eleva o salário mínimo para R$ 1.320, o deputado Merlong Solano (PT-PI) aceitou a sugestão do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto. Vai incorporar na futura lei o critério de reajuste com base na variação da inflação do ano anterior e ganho adicional do mesmo percentual de crescimento do PIB de dois anos antes.

Bocha dos milhões

A bocha, um antigo passatempo de pracinha de décadas atrás, ainda tem clubes de praticantes espalhados por todo o Brasil. A Associação de Bochas de São Marcos vai além. Lançou dois programas, o Disciplina de Campeão e Novos Tempos, Novos Rumos, e conseguiu do Ministério dos Esportes autorização para captar, acredite, R$ 1,33 milhão em patrocínio via lei de incentivos. É coisa de dar inveja a times de futebol.

Sobre roda$

Uma pesquisa da Webmotors revela como a ecnomia vai bem para os ricos – há anos, e só melhora. Houve aumento de 110% na busca por carros de luxo no Brasil. As três marcas mais buscadas são BMW, Porsche e Mercedes Benz. A pesquisa leva em consideração dados de 2021 a 2023 e veículos com preço acima de R$ 500 mil.

ESPLANADEIRA

# Pesquisa da 99Pay indica que 51% das mulheres brasileiras e 33% dos homens não possuem educação financeira. # Grupo Oliver’s ganha prêmio de melhor pizza do Rio de Janeiro no concurso do Mês da Pizza Catupiry. # Ibmec RJ promove cursos de curta duração com certificação durante agosto. # Instituto Ronald McDonald intensifica a venda antecipada de tíquetes para o McDia Feliz. # REAG Investimentos anuncia aquisição de 100% do Grupo Touareg. # Dados da Anvisa mostram crescimento de 39% nas importações de remédios à base de cannabis.