Prefeito busca apoio do FCDL/RN para atrair empresas para Governador

O encontro foi realizado em Mossoró e contou com a participação do secretário municipal de Planejamento, Marcos Medeiros; do Assessor Tributário do Município, Dirceu Mota; do vice-presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do RN (FCDL/RN), Stênio Max; e do vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (FECOMERCIO/RN), Michelson Frota.

O encontro foi realizado em Mossoró e contou com a participação do secretário municipal de Planejamento, Marcos Medeiros; do Assessor Tributário do Município, Dirceu Mota; do vice-presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do RN (FCDL/RN), Stênio Max; e do vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (FECOMERCIO/RN), Michelson Frota.



Dirceu Mota relatou que Governador já conta com Lei de incentivo para atração de empresas, que permite abatimento de até 60% do ISS, tendo como contrapartida das empresas a geração de empregos para pessoas do município.



Os dirigentes empresariais falaram da necessidade de se discutir alterações e novos projetos que possam se adequar às necessidades das empresas, incluindo doação de terrenos e outros atrativos.



Dr. Artur Vale falou da importância do tema e colocou o Município à disposição para ampliar a discussão, de forma que Governador possa receber novas empresas nos próximos anos. “Precisamos colocar o nosso município entre as prioridades do estado para receber novas empresas, assegurando a geração de emprego e renda para a nossa população”, ressaltou o prefeito.



Novas reuniões serão realizadas para elaborar um projeto que possa ser apresentado à indústria e ao comércio do estado.