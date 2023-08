Petrobras apresentou o 10º maior lucro trimestral da sua história no 2º trimestre de 2023. Ao todo, foram R$ 28,8 bilhões. A Petrobras também alcançou expressivos resultados operacionais no 2º trimestre de 2023. A companhia produziu o maior volume trimestral da história do pré-sal, chegando a 2,06 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed). “A Petrobras apresentou uma performance financeira e operacional consistente no 2º trimestre, mantendo sua rentabilidade de maneira sustentável e com total atenção às pessoas. Vamos seguir trabalhando, focados no presente, mas também de olho no futuro, preparados para a transição energética justa e investindo no futuro da companhia e do Brasil”, destaca Jean Paul Prates, presidente da estatal.

A companhia investiu US$ 3,2 bilhões no período, um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior (1T23) e 5,5% acima do mesmo período do ano passado (2T22), devido, principalmente, aos grandes projetos do pré-sal na Bacia de Santos e também ao pagamento do bônus de assinatura relativo aos campos de Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava.

Mesmo após o aumento dos arrendamentos com a entrada em operação dos FPSOs afretados Anna Nery e Almirante Barroso, a dívida bruta segue sob controle, em US$ 58 bilhões. A relação Endividamento Líquido / EBITDA ajustado foi de 0,74x, o que representa um nível de alavancagem extremamente saudável para a companhia.

O lucro líquido de R$ 28,8 bilhões, quando comparado aos R$ 38,2 bilhões do no 1º trimestre de 2023 (1T23) representa uma queda de 24,6%. Esse resultado é explicado principalmente pela desvalorização do preço do petróleo (Brent), pela queda de mais de 40% na diferença entre o preço do petróleo e os preços internacionais do diesel (crackspreads), e maiores despesas operacionais.

Estes efeitos foram parcialmente compensados por maiores ganhos de capital com venda de ativos e menores despesas financeiras, fruto dos ganhos com variação cambial devido à apreciação do real frente ao dólar, entre outros fatores.

As operações da Petrobras seguem contribuindo com forte arrecadação de tributos no país. Só no segundo trimestre do ano, foram pagos R$ 56,1 bilhões em tributos para União e entes estaduais e municipais.

FORTE DESEMPENHO OPERACIONAL COM MAIS EFICIÊNCIA

A Petrobras também alcançou expressivos resultados operacionais no 2º trimestre de 2023. A companhia produziu o maior volume trimestral da história do pré-sal, chegando a 2,06 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).

Isso representou 78% da produção total da Petrobras e superou o recorde anterior de 2,05 milhões de boed, registrado no primeiro trimestre. Também foi iniciada a produção de duas grandes plataformas: FPSOs Almirante Barroso, no campo de Búzios, na Bacia de Santos, e Anna Nery, no campo de Marlim, na Bacia de Campos.

Conforme mencionado anteriormente, a Petrobras assinou contratos de Partilha de Produção (CPP) do 1º Ciclo da Rodada de Licitações da Oferta Permanente, adquirindo o bloco Norte de Brava integralmente e os blocos de Água Marinha e Sudoeste de Sagitário em parcerias com outras empresas. Essas aquisições potencializam a recomposição de reservas da Petrobras para o futuro e reafirmam o foco da companhia na exploração e produção de ativos rentáveis.

As refinarias da Petrobras estão sendo otimizadas para atender a demanda nacional cada vez mais com produção própria. O fator de utilização (FUT) das unidades de refino da Petrobras atingiu 93% no 2T23, sendo que em junho alcançou 95%, maiores resultados desde 2015.

Os expressivos números foram obtidos mesmo com paradas programadas de manutenção na RPBC, Refap, Reduc e Replan, realizadas respeitando os requisitos de segurança, meio ambiente e saúde.

A produção de gasolina teve aumento de 7,4% no segundo trimestre, em comparação com o anterior, acompanhando o desempenho de mercado e o maior aproveitamento da capacidade operacional das refinarias. Em junho, a produção de gasolina foi de 421 mil barris ao dia (bpd), melhor resultado desde 2014.

A produção de diesel também cresceu. Houve um incremento 9,7% em relação ao primeiro trimestre. O diesel S10, menos poluente e com menor impacto ambiental, teve recorde mensal de 442 mil bpd em junho. Os resultados são fruto de constantes melhorias operacionais, otimização de processos e controle da produção.

Esses excelentes resultados do refino foram obtidos com mais eficiência e menos emissões de gases do Efeito Estufa. Em junho, por exemplo, foi registrada a melhor marca para o IGEE (Intensidade de Emissão de Gases do Efeito Estufa) desde 2019, alcançando o valor de 36,7 kg CO2 por carga equivalente de refino. Neste período houve uma redução da emissão de gases do efeito estufa equivalente a mais de 93 mil ônibus urbanos circulando cinco dias por semana, por 200 km por dia.