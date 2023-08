Suspeito do cometimento de homicídios na cidade de Mossoró são presos pela Polícia Civil. O primeiro é um homem de 27 anos, preso no bairro Belo Horizonte. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Antônio Marcos Bezerra do Vale [FOTO 1], ocorrido no dia 24 de junho de 2023, no comércio da vítima, também no BH; o segundo, um homem de 25 anos, preso no bairro das Malvinas. Este último, acompanhado de mais três pessoas, teria matado Pedro Emanuel Freire Barbosa [FOTO 2], em 27 de julho de 2022, no bairro Santa Delmira. Os presos serão encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.

FOTO: CEDIDAS