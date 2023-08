Polícia prende suspeito de furto em sítio de ex-vereador em Alexandria e de outros crimes na região. A prisão de Nivaldo Pereira Feitosa, de 55 anos, foi realizada nesta sexta-feira (4), no município de Rafael Fernandes, pela Polícia Civil de Alexandria, em parceria com o GTO de Pau dos Ferros. De acordo com o delegado Murilo Baessa, com o suspeito foram encontrados a arma e o veículo utilizados no furto cometido no sítio de um ex-vereador, em Alexandria, além de objetos frutos de outros crimes cometidos em Pau dos Ferros e região. Após a prisão, o preso foi conduzido a delegacia e, em seguida, será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil de Alexandria, em parceria com o Grupo de Operações Táticas de Pau dos Ferros, prendeu, nesta sexta-feira (4), um homem identificado como Nivaldo Pereira Feitosa, de 55 anos.

Ele é suspeito de ser um dos autores do furto realizado na semana passada, no sítio de um ex-vereador do município de Alexandria, identificado como Edilberto. O grupo também seria responsável por diversos furtos na região.

De acordo com o delegado Murilo Baessa, durante as investigações a polícia identificou o veículo e uma arma utilizados no crime. Também era sabido que um dos indivíduos havia saído ferido do local do furto, após sofrer um disparo acidental de arma de fogo.

De posse destas informações, os policiais conseguiram rastrear o veículo até um sítio no município de Rafael Fernandes. No local, estava Nivaldo.

Ao realizar uma busca residencial, foram localizados os objetos furtados do sítio em Alexandria, bem como outros objetos frutos de furtos em Pau dos Ferros e região. A arma utilizada no crime que vinha sendo investigado também estava na posse de Nivaldo.

Ele foi preso e conduzido a delegacia, onde foi ouvido. Ele será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.