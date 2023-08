População autodeclarada indígena no RN teve aumento de cerca de 350% em 12 anos

População autodeclarada indígena no RN teve aumento de aproximadamente 350% em 12 anos. Atualmente, segundo o dado do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, o Rio Grande Norte tem 11.725 pessoas indígenas vivendo em seu território, distribuídas em 5.539 domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador indígena. Esse número de moradores indígenas no estado representa 0,36% da população residente. Em 2010, o IBGE contou 2.597 pessoas indígenas no RN, o que correspondia a 0,08% da população residente no estado, denotando que a população autodeclarada indígena mais que dobrou em 12 anos, com variação positiva de aproximadamente 350%.

Dando continuidade à divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022, o IBGE apresenta agora os primeiros resultados da população indígena do Rio Grande do Norte. De acordo com a pesquisa, a população indígena residente no Brasil é de 1.693.535 pessoas, correspondendo a 0,83% da população total do país recenseada em 2022.

A Região Nordeste é a segunda maior em concentração da população indígena com 31,22% (528.800 pessoas indígenas) que, junto à Norte, que concentra 44,48% dessa população (753. 357 pessoas indígenas), reúnem 75,71% da população indígena residente no País.

No Rio Grande do Norte foram contadas 11.725 pessoas indígenas distribuídas em 5.539 domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador indígena. Esse número de moradores indígenas no estado representa 0,36% da população residente no RN, sendo o estado a 17ª unidade da federação com a maior proporção de pessoas indígenas na população residente.

Quantidade de pessoas indígenas (%) por Unidade da Federação, Brasil, 2022

Vale ressaltar que a comparabilidade com o dado de população indígena de 2010 precisa de alguns cuidados metodológicos e a variação de população entre os censos não pode ser explicada exclusivamente pelo seu componente demográfico.





População residente em cada Unidade da Federação, total e indígena, por quesito de declaração, 2022





Quando o total de pessoas indígenas é desagregado de acordo com o quesito de declaração indígena acionado pelo informante, para a declaração da autoidentificação indígena dele e dos demais moradores do domicílio, verifica-se que o quesito de cor ou raça foi responsável por 80% da população indígena do estado e o quesito “se considera indígena”, por 20%.





Cerca de 80% da população indígena do RN está concentrada em poucos municípios do estado, com destaque para João Câmara

A distribuição da população indígena pelo Rio Grande do Norte, que em 2010 se espalhava por 99 municípios, em 2022 apontou para 121 municípios potiguares com residentes indígenas.

Nove deles concentraram 80% de toda população indígena residente no estado da data de referência do Censo 2022. São eles: João Câmara (20,6%), Natal (15,3%), Macaíba (10,1%), Ceará Mirim (9,1%), Canguaretama (6,3%), Apodi (6,2%), Baía Formosa (4,8 %), Goianinha (4,4%) e São Gonçalo do Amarante (3.5%).

Em valores absolutos, João Câmara é o município com o maior quantitativo de população indígena do estado (2.421 pessoas indígenas), o que corresponde a 7,27% da sua população indígena recenseada.

Natal é o município que apresenta o segundo quantitativo mais elevado de população autodeclarada indígena, concentrando 1.798 pessoas, seguido de Macaíba com 1.179 pessoas e de Ceará Mirim com 1064 pessoas.

Embora não apareçam nas maiores posições no ranking de quantitativos absolutos de população indígena, os municípios de Baía Formosa, Jardim de Angicos e Canguaretama se destacaram como municípios com os maiores percentuais de pessoas indígenas no total de sua população residente, com 6,32%, 4,19% e 2,49% respectivamente, logo após de João Câmara (7,27%).





Tabela dos 20 municípios do RN com maior número absoluto de população residente indígena e percentual de pessoas indígenas no total da população residente, 2022.





Domicílios potiguares com moradores indígenas apresentam grande heterogeneidade étnica



Do universo de 1,1 milhão de domicílios particulares permanentes ocupados recenseados no Rio Grande do Norte, 5.539 têm pelo menos um morador indígena, correspondendo a 0,49% dos domicílios do mesmo tipo no estado.

A média de moradores em domicílios particulares ocupados onde reside pelo menos uma pessoa indígena é de 3,13 para o RN, um pouco acima da média nacional que foi de 2,67. Este valor também está acima da média de moradores em domicílios particulares ocupados no país, que é de 2,79 pessoas e de 2,88 para o RN.

São indígenas 66,85% dos moradores em domicílios particulares ocupados no RN onde reside pelo menos uma pessoa indígena, ou seja, a população indígena do RN reside em domicílios com mais heterogeneidade étnica entre os moradores.

Percentual de moradores (indígenas e não indígenas) em domicílios particulares permanentes ocupados com pelo menos um morador indígena. BR, NE, RN, 2022

Em relação ao percentual de moradores indígenas em domicílios particulares ocupados onde reside pelo menos uma pessoa indígena, sete municípios potiguares aparecem com percentuais acima de 75%.

Percentual (%) de moradores indígenas em domicílios particulares permanentes ocupados do RN com pelo menos um morador indígena em municípios com mais de 100 moradores indígenas, 2022.