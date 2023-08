RN recebe mais uma remessa das viaturas alugadas para as polícias militar e civil. Os novos veículos foram entregues à secretaria de segurança pública nesta segunda-feira (7). As viaturas vão reforçar o sistema de segurança pública potiguar. Ao todo, serão 200 veículos para a Polícia Militar e 100 para a Polícia Civil. No final de julho o estado já havia recebido uma remessa de carros que foram entregues à Sesed. A frota foi alugada junto à empresa CS Brasil. Inicialmente, o contrato é de 30 meses, com R$ 19 milhões já depositados nas contas da SESED, sendo R$ 7 milhões para pagamento ainda este ano e R$ 12 milhões para 2024.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SESED