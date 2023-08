Ezequiel disponibiliza sistema Legis Vídeos para filiados da Unale

Ao visitar a sede da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), nesta segunda-feira (7), em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), colocou à disposição das Casas Legislativas estaduais do país, o Legis Vídeos, sistema desenvolvido pela equipe da ALRN. O mecanismo disponibiliza ao público os vídeos das sessões e reuniões parlamentares transmitidas pela TV Assembleia, com campos de busca e filtros, permitindo, inclusive, edição e recorte.

"A ferramenta criada pela equipe da diretoria de Gestão Tecnológica da ALRN será disponibilizada para as demais Assembleias Legislativas que participam da Unale. Ela busca oferecer transparência e mais facilidade de acesso aos trabalhos legislativos. Recentemente, a ferramenta foi disponibilizada para a Câmara Municipal de Piracicaba. Bauru já utiliza e em Botucatu, o sistema está em fase de implantação", explicou Ezequiel Ferreira, ao diretor administrativo e financeiro, Daniel Montalvão e a Márcia Leila, que coordena a parte de processos finalísticos, que participaram da reunião.

A Unale prima pela consolidação dos ideais comuns que buscam a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população. "Esta ferramenta criada pela equipe de profissionais do legislativo potiguar poderá cooperar no cumprimento da missão da Unale que visa a cooperação entre os legislativos de nosso país", disse o diretor.

O presidente da ALRN, acompanhado do diretor de Relações Institucionais, Rodrigo Rafael, destaca que os integrantes das Casas Legislativas que implantaram o Legis Vídeo têm ficado amplamente satisfeitos com o sistema.

A ferramenta foi criada com a intenção de disponibilizar de uma forma fácil o acesso de toda a atividade legislativa gravada. “O Legis Vídeos, teoricamente, é um substituto desses streams que existem aí. E a vantagem é que ele é todo controlado pela própria Casa Legislativa”, detalhou Rodrigo Rafael. Ele salienta que o sistema contribuiu para a transparência dos atos legislativos, já que a população pode recuperar sessões e falas de parlamentares, ocasionando uma melhoria significativa na produção legislativa, já que “o público está tendo acesso a isso tudo, da forma que ele quer”, disse.