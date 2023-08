Prefeita Cinthia Sonale entrega reforma da Quadra Carlos Alves nesta sexta-feira (11), em Grossos

A reforma da quadra, cujo nome faz justa homenagem ao radialista esportivo Carlos Alves, é um sonho antigo da comunidade viabilizado pela gestão de Cinthia e Galego, que desde 2021 tem concentrado ações na recuperação da praça esportiva do município. Sob a gestão da prefeita Cinthia Sonale, o equipamento público passou por uma grande reforma, na qual foram feitos reparos na sua estrutura, com a colocação das telas de proteção e a nova pintura no piso e muro de contenção da quadra.

A quadra de esportes Carlos Alves, localizada no bairro Coqueiros em Grossos, será reinaugurada na próxima sexta-feira, 11, às 17h. Sob a gestão da prefeita Cinthia Sonale, o equipamento público passou por uma grande reforma,na qual foram feitos reparos na sua estrutura, com a colocação das telas de proteção e a nova pintura no piso e muro de contenção da quadra.



Com recursos próprios, a Prefeitura de Grossos investiu R$ 119.265,50 na obra, além de ter promovido a revitalização da área do entorno do local, contemplando a Arena de Vôlei/Futvôlei, a Academia da Saúde e a praça do bairro.



