Polícia de Baraúna procura suspeito de ter matado empresário na RN 015, em 2022

Emanuel Edmar Gomes de Oliveira é apontado como o autor do disparo que matou Ivanildo Pinheiro de Figueiredo, 64 anos, no dia 6 de agosto de 2022, próximo à Comunidade Sumidouro. O empresário foi alvejado na cabeça, com um tiro de escopeta, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Contra Emanuel existe um mandado de prisão preventiva pelo crime, sendo ele considerado foragido. A Polícia pede que quem souber qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro, que entre em contato de forma anônima, pelo (84) 99638-6957.