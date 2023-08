Ex-diretor da PRF é preso em operação sobre interferência no 2º turno das eleições 2022. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (9), em Florianópolis. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a PRF realizou blitze que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula (PT) tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto. Na véspera, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, havia declarado voto em Bolsonaro. Há ainda 10 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, contra diretores da PRF na gestão Silvinei. Não há mandados de prisão contra eles.

FOTO: REPRODUÇÃO