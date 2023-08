Governo do RN assegura interesse em continuar convênio com a Fecam para emissão de RGs. O objetivo é ampliar o número de Carteiras de Identidade emitidas no estado. O anúncio foi feito durante o primeiro encontro da governadora Fátima Bezerra com a atual diretoria da Federação das Câmaras Municipais do RN (Fecam-RN), na tarde desta terça-feira (8), no auditório da Governadoria. De acordo com dados do Itep, de janeiro a julho deste ano foram emitidas no estado 171.644 cédulas de identidade. Dessas, 44.164 foram expedidas através das 139 câmaras municipais conveniadas. Os números apresentados pelo Itep-RN demonstram a importância do convênio e a ideia da governadora é continuar apoiando a iniciativa.

A governadora Fátima Bezerra assegurou que o estado tem interesse em dar continuidade ao convênio que permite às câmaras municipais emitirem cédulas de identidade (Registro Geral).

O anúncio foi feito durante o primeiro encontro da chefe do Executivo estadual com a atual diretoria da Federação das Câmaras Municipais do RN (Fecam-RN), na tarde desta terça-feira (8), no auditório da Governadoria.

De acordo com dados do Instituto Técnico e Científico de Perícia (Itep), de janeiro a julho deste ano foram emitidas no estado 171.644 cédulas de identidade. Dessas, 44.164 foram expedidas através das 139 câmaras municipais conveniadas.

Os números apresentados pelo Itep-RN demonstram a importância do convênio e a ideia da governadora é continuar apoiando a iniciativa.

No encontro, Fátima Bezerra saudou a diretoria da Fecam-RN, empossada no mês de maio para o mandato de dois anos. E falou sobre o convênio entre as câmaras e o Itep, que deve ser não só mantido, mas também ampliado. Tanto para as câmaras que não fazem parte do convênio, como a ampliação de kits para os municípios que já fazem o atendimento.

“Quero primeiro falar da imensa satisfação em receber a nova diretoria da Fecam e garantir que a gente possa não só manter este convênio como também promover sua ampliação”, disse a governadora aos presidentes de câmaras de diversos municípios.

A governadora falou também do intuito de estreitar as relações entre o Governo do Estado e as câmaras municipais, com futuros estudos que possam detectar prováveis parcerias. “A ideia é que possamos avançar em outros tipos de parcerias para potencializar o papel tão importante como agente político, que é o papel do vereador”.

O presidente da Fecam, Wolney França (presidente da Câmara Municipal de Parnamirim), destacou que o encontro foi uma visita de cortesia para apresentar a nova diretoria à governadora.

“Viemos apresentar este novo time, que hoje representa os 167 municípios do estado e que tem o intuito de trabalhar conjuntamente com as instituições”, disse. França também os envolvidos no sucesso do convênio das cédulas de identidade.

Participaram também da reunião o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves Júnior, o secretário de Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo, o secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, o secretário-adjunto de Segurança, Osmir Monte, o diretor-geral do Itep, Marcos Brandão, além dos membros da diretoria da Fecam, vereadores Alexandre César Veras, Fábio Rodrigues, Darlison Gonzaga, Evaldo de Oliveira, Josimar Farias, Aprígio Pereira de Araujo, Camila Isabele, Professor Ítalo, Kléber Maciel, Marli de Medeiros Dantas, Francisco de Assis Araújo, Geraldo Veríssimo, Maria Elisângela Albano, Lucélio Ribeiro, José Ednailson do Nascimento, Ibamar Costa da Silva, Vitor Moalysson, Marizethe Barbosa, e Itan Lobo.