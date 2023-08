Governo recebe grupo suíço que irá assumir o Aeroporto de Natal e mostra potencialidades do RN. A Zurich Airport arrematou o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante por 320 milhões, no leilão realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 19 de maio deste ano. Os diretores do grupo foram recebidos pela governadora Fátima Bezerra nesta terça-feira (8). Na oportunidades, a gestora do RN e secretários estaduais informaram sobre as potencialidades do Estado no campo do Turismo, inclusive de aventura (Parques Mata da Pipa e Geoparque Seridó) e religioso; das energias renováveis; fruticultura; petróleo e gás; sal marinho; investimentos na infraestrutura rodoviária; na educação profissional e obras no novo PAC, com investimentos federais na duplicação BR-304, conclusão transposição de águas do Rio São Francisco, hospital metropolitano de Natal e Porto Indústria Verde.

A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta terça-feira (8), diretores do grupo Zurich Airport, empresa vencedora da relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que vai substituir a atual administradora, o grupo espanhol Inframérica.

A Zurich Airport arrematou, por 320 milhões, a concessão para administrar o aeroporto no leilão realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 19 de maio deste ano, com a presença do alto escalão do Governo do Rio Grande do Norte.

A previsão do Governo Federal é de que a Zurich assuma a operação ainda em dezembro ou janeiro de 2024. Até lá a Anac e o Ministério dos Portos e Aeroportos trabalham nos trâmites burocráticos para efetivar a substituição.

Na segunda quinzena deste mês, a governadora Fátima Bezerra e dirigentes da empresa estarão tratando deste assunto no Ministério dos Portos e Aeroportos, em Brasília/DF.

"Reuni nossa equipe nas áreas do turismo, infraestrutura, fazenda e desenvolvimento econômico para receber o grupo vencedor da relicitação. Importante destacar que conquistamos a relicitação nesta nova gestão do governo federal que em três meses destravou um processo que se arrastava há anos. E agora temos uma nova administradora que vem para realizar todo o potencial que temos, fortalecendo o turismo e toda a economia do Estado", afirmou a governadora, Fátima Bezerra.

Em exposição ao grupo, a governadora e secretários informaram sobre as potencialidades do Estado no campo do Turismo, inclusive de aventura (Parques Mata da Pipa e Geoparque Seridó) e religioso; das energias renováveis; fruticultura; petróleo e gás; sal marinho; investimentos na infraestrutura rodoviária; na educação profissional e obras no novo PAC, com investimentos federais na duplicação BR-304, conclusão transposição de águas do Rio São Francisco, hospital metropolitano de Natal e Porto Indústria Verde.

"São todos investimentos importantes que irão promover o crescimento econômico e social do RN. Tudo isso concorre para atrairmos mais visitantes e gerar renda, empregos, negócios", ressaltou a governadora. Ela ainda pontuou: "a Zurich é muito bem-vinda. Seremos parceiros com vida longa e com incentivo ao desenvolvimento do RN".

Diretor da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse afirmou: "vemos com otimismo os dados do Rio Grande do Norte, como um mar de oportunidades. Vamos implantar nossa gestão e identificamos convergências com os objetivos do Governo".

Ele também destacou o fato de o Aeroporto de SGA estar modelado no conceito aeroporto cidade. "Este modelo está em nosso DNA e não tenho dúvidas de que vamos fazer aqui também", declarou.

A Zurich Airport administra no Brasil os aeroportos de Florianópolis/SC, Vitória/ES, Macaé/RJ e Belo Horizonte/MG (este em parceria com a CCR). Na Suíça, há ainda o aeroporto da cidade de Zurich, o aeroporto administrado pela empresa há 17 anos é considerado o melhor da Europa.

Presente na reunião, o CEO da Zurich International, Tobias Markert afirma "fomos muito bem recebidos no RN. Trago a equipe da Zurich Brasil que vai operar e tocar o aeroporto de SGA. O Governo do Estado apresentou o potencial econômico e nós vamos oferecer experiência de melhores serviços, inclusive de cuidados com o meio ambiente como a preservação e reutilização de água, tratamento do lixo e resíduos".

Na reunião, a governadora esteve acompanhada dos secretários de Estado do Turismo, Ana Costa; da Infraestrutura, Gustavo Coelho; do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado; da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier; da Comunicação Social, Daniel Cabral. Também participou o prefeito de São Gonçalo, Eraldo Paiva.

A comitiva da Zurich International também esteve representada por Martin Schimidili, diretor de operações internacionais; Fábio Luiz Teles, diretor de relações institucionais e diretores da Zurich Airport Brasil, Fábio Marques e Johan Gigl.