Confira a programação completa da Festa do Bode 2023 que tem início nesta quinta-feira, 10

Nesta quinta-feira (10) terá início a 23ª edição da Festa do Bode, no Parque de Exposições Armando Buá. As primeiras atividades ocorrem logo no início da manhã. A festa se estenderá até o próximo domingo (13) com shows musicais, apresentação de humorista, repentista, além de programação científica e torneios e festival gastronômico.

A Festa do Bode é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). Em 2022, o evento movimentou em torno de 6 milhões de reais e atraiu mais de 50 mil pessoas. Titular da Seadru, Faviano Moreira destaca o número de atrações do evento neste ano.

“A expectativa da Secretaria da Agricultura é muito positiva para a Festa do Bode deste ano. Temos uma boa procura nas palestras, cursos, oficinas. Teremos também uma grande quantidade de comerciantes habilitados para trabalharem durante os quatro dias de evento, além de mais de 20 atrações que se apresentarão durante os dias de festa”, disse.

A principal atração do dia é o humorista Nairon Barreto, mais conhecido como Zé Lezin. A apresentação está marcada para as 20h40, na Vila do Bode. A última apresentação de Zé Lezin no município aconteceu no dia 11 de junho, no Polo Poeta Antônio Francisco, instalado no Memorial da Resistência. A atração levou um grande público, estimado em mais de duas mil pessoas.

O cantor Carlinhos Naves fará sua apresentação antes de Zé Lezin. Já no palco Vila do Forró, a animação ficará por conta de Darlan Dias (22h) e Forró dos 3 (à meia-noite).

O primeiro dia de evento também contará com outras atividades como, por exemplo, o início do torneio leiteiro caprino estadual. A festa também terá cursos em gastronomia à base de carne bovina e caprina.

“A Festa do Bode é mais um evento que a Prefeitura de Mossoró está ofertando aos mossoroenses e visitantes. Teremos um forte aparato de segurança nos dias de eventos para que todos tenham paz e segurança para aproveitar o que tem de melhor na maior caprifeira do Rio Grande do Norte”, encerrou.

ENTREGA DE SELO

Consta na programação da Festa do Bode a entrega do selo do Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI POV). Mossoró é a primeira cidade do Brasil a receber o selo de qualidade para produtos de origem vegetal. A cerimônia está marcada para o sábado (12), às 19 horas, no palco Vila do Bode.





AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO

A festa terá um espaço voltado para os agricultores familiares e artesãos mossoroenses. O espaço do empreendedor terá horário das 16h às 22h na quinta-feira (10), sexta-feira (11) e sábado (12).

Neste ano, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) ampliou o local para as duas categorias. Estão reservadas 40 vagas para artesãos, 20 para agricultores familiares, além de 5 para pessoas das plantas ornamentais.





ENTREGA DE CAFs

A Secretaria Municipal de Agricultura realizou recentemente um mutirão em cinco comunidades rurais para a confecção do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

O documento identifica e qualifica o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar (Lei n.º 11.326/2006) e será entregue durante a Festa do Bode aos mais de 50 agricultores atendidos pela Seadru e que participaram do mutirão.

O mutirão está concentrado nas comunidades Recanto da Esperança, Córrego Mossoró, Nova União, Projeto Assentamento Vingt Rosado e Projeto Assentamento Hipólito. A inscrição do CAF é requisito básico para obtenção do acesso às diversas políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.





VENDA DE BEBIDA PROIBIDA EM RECIPIENTE DE VIDRO

O Decreto Municipal n.º 6.866, de 27 de julho de 2023, proíbe a venda de bebidas acondicionadas em recipiente de vidro na Festa do Bode 2023. A medida valerá para o perímetro do Parque Armando Buá, local que acontece o evento, e adjacências.

Durante o período da festa “fica expressamente proibida a posse, distribuição e ]comercialização de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro, como garrafas, copos e similares”. O descumprimento da medida acarretará sanções disciplinares.

A Festa do Bode 2023 terá mais de 150 comerciantes habilitados para trabalharem durante os quatro dias de evento.





PREMIAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró distribuirá neste ano mais de R$ 80 mil em premiação. Na edição passada, a premiação era de aproximadamente R$ 75 mil.





ESPAÇO PARA CRIANÇAS

O evento também contará com um espaço voltado para o entretenimento das crianças. A Festa do Bode terá o Espaço Kids, com vários brinquedos para o público infantil.





PROGRAMAÇÃO GERAL DA FESTA DO BODE 2023

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

18h: Abertura Carreta Banco do Brasil (Carreta BB)

19h: Entrega de certificados Cursos Senar (estande Seadru)

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira



10h: Entrega de CAFs (estande Seadru)

20h: Abertura Oficial da Festa do Bode 2023 (Palco Vila do Bode)

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

10h: Entrega de CAFs (estande Seadru)

19h: Entrega do Selo SISBPOV (Palco Vila do Bode)

21h: Entrega premiações





PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

PALCO ESPAÇO VILA DO BODE

19h30: Carlinhos Nave

20h40: Zé Lezin

PALCO VILA DO FORRÓ

22h: Darlan Dias

Meia-noite: Forró dos 3

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira

PALCO ESPAÇO VILA DO BODE

18h: Raimundo Lira Repentista

20h30: Forró com Ela

PALCO VILA DO FORRÓ

22h: Bruno Martins

Meia-noite: Mastruz com Leite

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

PALCO ESPAÇO VILA DO BODE

12h: Forró dos Contatinhos

14h: Forró do Buchinho

16h: Rodrigo do Acordeon

18h: Orquestra Sanfônica

20h: Caroline Melo

PALCO VILA DO FORRÓ

22h: Mozão

Meia-noite: Cavalo de Pau

ESPAÇO RESTAURANTES SEADRU

18h: Forró Puxa Papai

Dia 13 de agosto 2023 – Domingo

Forró Fim de Feira

12h: Magnos Morais

14h: Forró do Azunhado

PROGRAMAÇÃO ESTANDES E FEIRAS

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 22h

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira

Exposição de stands institucionais e comerciais – 8h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 22h

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

Exposição de stands institucionais e comerciais – 8h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 22h

PROGRAMAÇÃO EXPOSIÇÃO E JULGAMENTO

Dia 9 de agosto 2023 – Quarta-feira

Entrada dos animais no Parque – 7h às 20h

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

Admissão dos animais no Parque – 7h às 18h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Secagem – 19h

Peso Pesado Local – Primeira Pesagem – 20h

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira

Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h

Torneio Leiteiro Caprino Local – Secagem – 20h

Torneio Leiteiro Bovino Local – Secagem – 8h

Torneio leiteiro Bovino Local – Ordenha – 20h

Peso Pesado Local – Segunda pesagem – 8h

Julgamento na Pista – 8h às 22h

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

Exposição de ovinos e caprinos no parque – 8h às 22h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h

Torneio Leiteiro Caprino Local – Ordenhas – 8h e 20h

Torneio Leiteiro Bovino – Ordenhas – 8h e 20h

Julgamento na Pista – 8h às 22h

Dia 13 de agosto 2023 – Domingo

Liberação/saída dos animais – 7h às 22h

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL GASTRONÔMICO

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

Espaço Gastronômico

VILA DO BODE – 18h às 22h

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira

Espaço Gastronômico

VILA DO BODE – 11h às 22h

Concurso Gastronômico BODE ARRETADO – 19h

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

Espaço Gastronômico VILA DO BODE – 11h às 22h

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Dia 10 de agosto 2023 – Quinta-feira

Seminário de Ovinocaprinocultura – Espaço Vila do Bode

8h30 - Reuso de água na produção de forragem no semiárido

9h30 - Como melhorar a alimentação de caprinos e ovinos

10h30 - Palma forrageira na dieta de caprinos e ovinos

11h30 - Como ser mais eficiente na caprinovinocultura.

15h - Carreta BB – Produtor – Pesquisa – programação financeira

18h - Ovinocaprinocultura Manejo reprodutivo de ovinos Alimentação de Ovinos em Confinamento Manejo geral de crias

19h - Espaço Pesquisadores e Financiamentos

18h - Bate-papo com a agência BB - Convite para os professores, técnicos e servidores de IFES

Dia 11 de agosto 2023 – Sexta-feira

8h30 - Por que para beneficiar alimentos de origem animal e vegetal precisa de inspeção?

9h30 - Monitoramento meteorológico do RN – Uso e inovações

10h30 - Casos de sucesso do programa "Mossoró Rural"

11h30 - Espaço Banco do Nordeste

Carreta BB – Produtor – Pesquisa – programação financeira

15h - Suinocultura

18h - Manejos Gerais na Suincultura Alimentos Alternativos Sanidade x Gestão Ambiental

19h - Espaço Empresas Juniores

20h - Bate-papo com agência BB -Empresas Juniores

Dia 12 de agosto 2023 – Sábado

Seminário SENAR AGRO e Banco do Brasil

8h30 às 18h - Circuito de Treinamento Agro

Seminário Mulheres empreendedoras e Banco do Brasil

19h - Mulheres no Topo

20h - Mulheres empreendedoras – Relato de caso