“Tico da Malhada”, ex-vereador de Severiano Melo, é encontrado em Pedra Grande

Francisco Ornil dos Santos, de 67 anos, estava desaparecido desde o sábado (5), após sair da cidade de Natal, onde residia, com destino ao município de João Câmara. O corpo dele foi encontrado nesta terça-feira (8), com marcas compatíveis por disparos de arma de fogo, próximo a um lixão do município de Pedra Grande. O veículo dele já havia sido encontrado na mesma região, no domingo (6). De acordo com a Polícia Civil, o crime tem características de latrocínio, mas as investigações seguem em andamento. Após a notícia, a prefeitura de Severiano Melo decretou luto oficial de 3 dias.