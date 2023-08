Prefeito busca apoio no Governo do Estado para gerar empregos para Governador

Acompanhado com o secretário Dr. Adail Vale, de Saúde, e dos vereadores Adonias Melo e Junior Mourão, o prefeito Dr. Artur Vale fizeram exposição do Potencial de Governador Dix Sept Rosado para receber uma fábrica de cimento e pediram apoio para aplicar curso de costureiras na cidade. Na Secretaria de Agricultura, Pecuária e da Pesca, solicitaram para incluir Governador no Circuito Estadual de Exposições Agropecuária e o programa Pró-Ave Caipira. O objetivo da viagem a capital era buscar meios de gerar empregos para a cidade e fortalecimento das atividades do homem do campo.

O prefeito Dr. Artur Vale bateu à porta das secretárias do Governo do Estado por empregos e apoio ao homem do campo de Governador Dix Sept Rosado-RN.

A primeira reunião foi com o secretário Jaime Calado, do Desenvolvimento Econômico, ocasião em que expôs o potencial do município para instalar indústrias de cimento, gerando empregos.

O prefeito Dr. Artur Vale estava acompanhado do Secretário de Saúde, Dr. Adail Vale, e dos vereadores Adonias Melo e Junior Mourão, que tem contribuído com a gestão municipal.

“Governador tem todo potencial para receber uma fábrica de cimento, incluindo o calcário que é a principal obra-prima, o gás e toda a estrutura necessária”, ressaltou Dr. Artur Vale.

Em parceria com o Estado, será ofertado o curso com 50 vagas para costureiras. O cronograma, local e o formato, está sendo definido. Deve começar nos próximos meses.

Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o prefeito, o secretário e os dois vereadores bateram à porta do Secretário Guilherme Saldanha, da Agricultura, da Pecuária e da Pesca.

Neste caso, o chefe do Poder Executivo pediu que Governador Dix Sept Rosado fosse incluído no Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias do Rio Grande do Norte.

Outro projeto também solicitado pelo prefeito, o auxiliar e os legisladores, foi a implantação do Pró-Ave Caipira, que já funciona como grande sucesso em várias cidades da região.

A distribuição de aves através do Projeto Pró-Ave Caipira pode ser feita em parceria com a EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte).

Neste projeto, as aves são adquiridas com 50% dos recursos do Município e 50% dos produtores rurais. Fortalece a cadeia produtiva e incrementa renda ao homem do campo.

Guilherme Saldanha concordou em colocar Governador na lista de municípios que realizam Circuito de Exposições Agropecuária. Calendário será definido no início do próximo ano.

Ainda na capital, o prefeito Dr. Artur Vale, Adail, Adonias e Junior buscaram apoio de outros setores técnicos do Governo do Estado em benefício de Governador Dix Sept Rosado.