[COLUNA ESPLANADA] Curto-circuito forte no setor de energia solar. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) revelou que o Brasil tem prejuízo de R$ 3 bilhões por ano com suspensões arbitrárias da geração própria de energia solar por distribuidoras. Há denúncias abertas de boicote das tradicionais distribuidoras de energia, segundo reclamações de comerciantes, que “utilizam relatórios sem respaldo técnico para negar ou cancelar instalações de painéis solares”. Os dados da ABSOLAR contam 3,1 mil pedidos de conexão cancelados e suspensos pelas distribuidoras. Já a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) informa que as distribuidoras não têm interesse em negar pedidos para prejudicar o setor. “Apenas de outubro de 2022 a janeiro deste ano foram pedidos a instalação de 35,7 gigawats de potência, 18% da capacidade de geração do Brasil inteiro, instalada ao longo de mais de 100 anos”, diz o diretor executivo de regulação da ABRADEE, Ricardo Brandão. A entidade afirma que é a ANEEL quem determina as condições para realizar uma conexão elétrica. A pesquisa da ABSOLAR contou com gerentes e proprietários de 715 empresas do setor de energia fotovoltaica.

A placa esquentou!

Mobilidade travada

Uma pesquisa inédita da CNI nas principais capitais, que será apresentada hoje, revela que 57% dos brasileiros usam transporte público com alguma frequência: 34% deles todos os dias ou quase todos os dias, e 23% usam às vezes. Dentre os motivos citados para a não-utilização, 22% apontam que o modal é desconfortável, 19% citaram os atrasos, 16% a lentidão, 14% o preço da passagem e 10% pelo risco de assalto. Veja números completos no site da Coluna.





Controle já!

A precária fiscalização e a leniência do ICMBio e do Governo do Maranhão com transportes irregulares no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e cidades da região (Atins, Barreirinhas e Santo Amaro) onde há ofertas de passeios tem causado mortes seguidas. O Jornal Pequeno tem registrado acidentes com mortes quase todo mês. Na terça, em Atins, morreu o sobrinho do governador Caiado (GO) num acidente de quadriciclo. Pobre ou rico, famoso ou anônimo, o turista corre sério risco por lá

Desce ardendo

A sonegação fiscal no mercado ilegal do setor de bebidas alcoólicas e refrierantes no Brasil já soma R$ 45 bilhões por ano, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Entre 2016 e 2022, a sonegação no setor cresceu 292%. O volume ilícito de bebidas saltou de 2 bilhões de litros, em 2016, para 5,3 bilhões de litros em 2022.

Hidrogênio cearense

O hidrogênio verde, combustível produzido por eletrólise da água, já é considerado a chave para a nova industrialização. O Nordeste é das melhores regiões do planeta em incidência de sol e vento. Apenas no Ceará há 30 projetos em fase de implantação. O presidente da associação brasileira da indústria do hidrogênio verde, Luis Viga, estima um investimento total de US$ 200 bilhões em duas décadas para estas plantas.

Segurança na rede

Executivos brasileiros investem cada vez mais na proteção cibernética de suas empresas: 75% deles devem aumentar gastos com cibersegurança em 2023. A média mundial está em 65%. A pesquisa Digital Trust Insights 2023, da PwC Brasil, ouviu 3.500 lideranças de TI e de negócios do mundo todo.

