Facção criminosa assume autoria de ataque que matou candidato à presidência do Equador. O candidato à presidência Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros, ao deixar um comício em Quito, nesta quarta-feira (9). Nove pessoas ficaram feridas no atentado, e seis foram presas. Um dos suspeitos foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Em um vídeo divulgado na rede social "X", antigo Twitter, um grupo de homens encapuzados e armados ameaça outro presidenciável. Fernando Villavicencio tinha 59 anos. Além de ser candidato à presidência, era jornalista investigativo, líder sindical e ex-membro da Assembleia Nacional do Equador.

FOTO: REPRODUÇÃO