PL que amplia transparência do "Mossoró Realiza" é enviado para análise dos vereadores. Com um investimento histórico de mais de 200 milhões de reais destinados a diversas obras na cidade, o projeto almeja ir além das exigências padrão de transparência. A lei proposta pelo prefeito Allyson Bezerra exige que todas as etapas do Mossoró Realiza sejam conduzidas com absoluta transparência. Detalhes como datas de início, previsões, objetivos, empresas envolvidas, prazos, fontes de recursos e responsáveis técnicos serão disponibilizados de forma acessível e clara no portal oficial do programa.

O prefeito Allyson Bezerra enviou um projeto de lei à Câmara Municipal com o propósito de assegurar a transparência integral no programa de investimentos "Mossoró Realiza". Com um investimento histórico de mais de 200 milhões de reais destinados a diversas obras na cidade, o projeto almeja ir além das exigências padrão de transparência.

A lei proposta pelo prefeito exige que todas as etapas do Mossoró Realiza sejam conduzidas com absoluta transparência. Detalhes como datas de início, previsões, objetivos, empresas envolvidas, prazos, fontes de recursos e responsáveis técnicos serão disponibilizados de forma acessível e clara no portal oficial do programa.

"Queremos estabelecer um novo padrão de transparência governamental. Todas as informações relacionadas às obras estarão à disposição dos cidadãos no portal da prefeitura," afirmou o prefeito.

A iniciativa visa fornecer aos cidadãos as ferramentas necessárias para acompanhar o progresso das obras, compreender os detalhes de cada investimento e estabelecer contato direto com os responsáveis.

A proposta agora está em análise na Câmara Municipal, podendo representar um passo significativo em direção a uma administração ainda mais transparente e próxima da população.