Escola de Governo de Serra do Mel lança plataforma Online de capacitação para servidores municipais

A Escola de Governo da Prefeitura de Serra do Mel alcançou um novo marco na sua busca pelo aprimoramento dos serviços públicos. Com a recente criação de uma plataforma online de cursos selecionados, os servidores municipais agora têm acesso a mais de 35 cursos, em várias áreas.

A nova plataforma online oferece cursos abrangentes, cobrindo tópicos essenciais para a administração pública, como gestão de tempo e produtividade, Português - Interpretação de textos e emprego de regras gramaticais; gestão pessoal, Educação e Docência; Licitações e Contratos, e diversos outros.

"Com o acesso a esses cursos selecionados, os servidores podem aprimorar suas habilidades de maneira prática, sem interromper suas rotinas diárias”, disse o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo.

O lançamento da plataforma online reflete o compromisso da Prefeitura de Serra do Mel em melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio da capacitação dos seus servidores.

"Ao investir no desenvolvimento profissional, a administração municipal visa fortalecer a eficácia dos serviços prestados à comunidade”, comentou o prefeito.

A criação da plataforma online, segundo o prefeito Bibiano, é um passo importante na modernização da administração pública de Serra do Mel.

Ao adotar soluções tecnológicas inovadoras, a Prefeitura demonstra sua dedicação em aprimorar processos internos e garantir que os servidores estejam bem preparados para os desafios contemporâneos.

Com a nova plataforma de capacitação online, a Escola de Governo de Serra do Mel reforça seu compromisso em promover um governo mais capacitado, eficiente e alinhado com as demandas da comunidade.

Para mais informações, acessar o site da prefeitura no link https://serradomel.rn.gov.br.